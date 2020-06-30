淡水古蹟博物館去年以「清兵」發想製成「清冰蠟燭」文創品，吸睛又可愛的商品令人會心一笑，銷量更突破600個。（戴上容攝）

文創商品令人會心一笑，淡水古蹟博物館「清法戰爭滬尾之役」主題商品徵件比賽即日起開跑。淡古館長柏麗梅表示，館方去年創作的「清冰蠟燭」模樣吸睛、熱賣超過600個，今年首次舉辦文創商品徵件活動，祭出總獎金31.5萬，邀請設計好手參賽，獲選作品有機會量產問市。

淡古館長柏麗梅表示，1884年因清、法兩國之間的衝突，延燒至台灣，清軍運用各式戰術成功抵禦法軍，滬尾之疫成為清末面對列強侵略唯一戰勝的戰役，新北注重人文歷史，將滬尾之役包裝行銷，推出各式舞台劇、活動等，強調土地與人民的歷史記憶。

柏麗梅指出，淡古去年以「清兵」發想製成「清冰蠟燭」主題商品，可愛模樣令人會心一笑，銷量更是大獲好評，今年首次舉辦「清法戰爭滬尾之役」文創商品徵件活動，邀請民眾集思廣益，並祭出總獎金31.5萬元。

淡古博物館表示，文創徵件比賽分為社會組及學生組，社會組金獎獎金10萬元、銀獎6萬元、銅獎3萬元；學生組金獎6萬元、銀獎3萬元、銅獎1.5萬元，另有網路人氣票選獎1萬元，團體參賽以4人為上限，不限國籍及參賽件數。

淡古博物館補充，徵件大賽將聘請專業顧問擔任評審，預計10月13日公布初選名單各10名，10月19日舉辦決選簡報，年底前公布得獎名單。初選20組作品的人氣票選活動預計於10月13日至10月27日舉辦，參與票選的民眾將有機會獲得限量好禮。

(中時 )