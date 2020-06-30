德國總理梅克爾與法國總統馬克洪29日在德國梅塞堡舉行會談，這是疫情發生以來法德領導人首次舉行面對面會談。兩人倡議，為歐盟設立規模高達7500億歐元（約新台幣25兆元）振興基金，重振受疫情重創的歐洲經濟。會後的聯合記者會上，馬克洪表示，新冠肺炎疫情及其引發的經濟和社會危機，使得歐洲正面臨關鍵時刻，只有儘早設立復甦基金才能幫助歐洲度過危機。

歐洲經濟正遭逢自第二次世界大戰以來最嚴重危機，德國將在7月1日擔任歐盟輪值主席。梅克爾表示，已經和馬克洪在意向上達成了一致，但不會完全採納他的建議。

報導指出，該方案可能遭到「節儉四國」（奧地利、丹麥、瑞典和荷蘭）的反對，因為它們會因為該方案承擔更多的債務。梅克爾也表示，該方案將面臨很多困難，需要有更多的實質內容，以幫助最需要幫助的國家，很多國家仍保持觀望，但需要共渡難關才能更加強大。

(中時 )