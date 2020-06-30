今天傍晚6時許，台北市忠孝東路5段420號前，284路公車與忠孝幹線公車發生追撞車禍，導致公車擋風玻璃碎裂，3名乘客受傷，皆意識清醒，2名傷患(1男1女)送往忠孝醫院，另1女表示不需送醫，事故原因由警方調查中，當時是交通尖峰時刻，一度造成壅塞，目前已排除。

(中時 )