北市忠孝東路公車追撞 3人受傷其中2人送醫 19:542020/06/30 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公車擋風玻璃撞擊碎裂。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天傍晚6時許，台北市忠孝東路5段420號前，284路公車與忠孝幹線公車發生追撞車禍，導致公車擋風玻璃碎裂，3名乘客受傷，皆意識清醒，2名傷患(1男1女)送往忠孝醫院，另1女表示不需送醫，事故原因由警方調查中，當時是交通尖峰時刻，一度造成壅塞，目前已排除。 (中時 ) #公車 #受傷 #追撞 #忠孝東路 #醫院 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 妙齡女黃湯下肚 疑急性酒精中毒死亡 - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 登山遇見「怪蛇」 網見照驚喊：中大獎了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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