不滿台電違法重啟台中火力發電廠2號機，台中市議員黃健豪、羅廷瑋上月28日發起「抗灰保肺」靜坐抗議行動，29日下午起更絕食表達強烈訴求，連日來，中彰投三縣市首長及民代都到場關切、聲援，三縣市今天傍晚並遞交陳情書，向台電表達強烈意見。

「抗灰保肺」靜坐抗議行動從28日展開，陸續有許多中彰投地區民代與群眾到場聲援，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱及多名中彰投立委、議員等民意代表傍晚也到場表達關切、齊聲向台電喊話。

盧秀燕痛批台電「超量燒煤、加害民眾」，她表示，根據環保署的統計數據，台中火力發電廠一部燃煤機組一天的碳排放量相當於1100萬輛機車一天的碳排放量，也就是說，台中、彰化與南投共300萬輛機車，要連續3、4天都不騎出門，才能抵得過中火一部機組一天的排碳量，可見燃煤對空汙影響巨大。

「蔡英文總統有800萬票民意，我也有800萬票！」盧秀燕強調，她兩年前提案的減煤公投法案獲得近800萬票通過，每年只要求政府減煤1％，但台電不但不遵行，燃煤發電量竟還從原本的27％上升到30％，要求台電徹底減煤。

王惠美指出，包括肺癌、肺腺癌、胰臟炎等疾病在中部縣市發生率不斷攀升，中火是全台最大火力發電廠，就物質不滅定律來說，一定對民眾健康有很大影響，既然總統都說不缺電，為何還要中火火力全開？呼籲政府不要繼續惡化中部人的健康。

「拜託不要再燒了啦！」林明溱表示，近2年中部空品改善不少，南投終於又能見到好山好水，很擔心2號機組重啟後，空品再受影響，為了中部三縣市、600萬民眾的健康，決定勇敢站出來，呼籲經濟部與台電不要重啟2號機，他堅持反對到底。

立委許淑華則抨擊蔡政府，她說，蔡總統4年前提到非核家園的目標，2020年要達到天然氣佔能源配50％、燃煤降到30％，現在不只跳票，還讓空汙越來越嚴重。

最後，盧秀燕、王惠美與林明溱等人代表簽署陳情書，並當場遞交給廠方，由台中電廠廠長朱記民代表台電收下，朱則表示會將意見轉交給總公司。

(中時 )