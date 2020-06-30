台中東區十甲路一棟大樓今天中午發生殘忍情殺命案，34歲陳姓女子疑似與同齡的張姓前男友在住處大廳爆發口角，遭張男以尖刀一刀刺中心臟大動脈不治。警方初步調查，張嫌疑因沉溺賭博，甚至還偷女友的錢狂賭，1星期前女方受不了斬斷情絲斷，同時將張男趕出2人愛的小巢，導致張男抓狂欲找女方報復才下毒手。

據了解陳女和張男曾是男女朋友，兩人曾共同在該大樓租屋，一個禮拜前兩人鬧分手，陳女將張男趕離租屋處，30日上午張男回到該大樓在大廳和陳女談判，不知為何，倆人爆發口角，張男竟會利器往陳女胸前一刺，陳女當場倒地傷口不斷噴出鮮血，張男見鑄成大錯，慌亂的騎車逃跑，而大樓警衛也立即報警。

救護車到場發現陳女已無生命徵象，趕忙將她送中國醫藥大學附設醫院急救，院方指稱，陳女胸前被利器貫穿，心臟大動脈遭切斷，經緊急搶救，並推動手術室縫合大血管，不幸仍回天乏術。

專案小組在分局長及檢察官指揮下全力動員，於16時許於臺中市大里區大里橋下搜尋發現嫌犯行蹤，在員警上前逮捕之際，犯嫌突然拿預藏之尖刀刺傷脖子自殘，員警立即壓制嫌犯，並通報救護車送往醫院救治，經初步診斷，生命跡象尚穩定。目前嫌犯仍在急診室治療中，無法製作筆錄，相關案情將等嫌犯傷勢穩定後，再進行偵訊調查釐清。

(中時電子報)