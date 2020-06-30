因應大陸全國人大常委會通過港版國安法，陸委會日前公布「香港人道援助關懷行動專案」，並將於7月1日成立「台港服務交流辦公室」，提供港人必要的協助。大陸國台辦6月30日對此表示，民進黨當局煞有介事地跳出來對香港國安法說三道四，公然歪曲事實、顛倒黑白，企圖繼續與亂港分子勾連，危害國家安全，再次暴露他們圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求台獨的險惡用心。她稱，香港國安法對嚴重危害國家安全的四種犯罪行為的構成及其刑罰作出明確規定，「必將斬斷民進黨當局亂港的黑手」。

大陸全國人大常委會表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，大陸國台辦發言人朱鳳蓮6月30日表示，堅決擁護和支持實施香港國安法。

朱鳳蓮說，香港國安法旨在維護國家主權、安全和發展利益確保一國兩制行穩致遠和香港繁榮穩定。民進黨當局煞有介事地跳出來對香港國安法說三道四，公然歪曲事實、顛倒黑白，企圖繼續與亂港分子勾連，危害國家安全，再次暴露他們圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求台獨的險惡用心。

她指出，香港國安法對嚴重危害國家安全的四種犯罪行為的構成及其刑罰作出明確規定，必將斬斷民進黨當局亂港的黑手，並嚴正警告民進黨當局，任何人任何勢力企圖損害國家主權安全、發展利益、破壞香港繁榮穩定的行徑都是徒勞的，必將自食惡果。

(旺報 )