隨著台灣疫情趨緩，一度進入「冰封」期的娛樂圈近日也開始活絡，不少藝人因疫情關係，原本暫停的演唱會也即將開唱。由「台灣長青關懷協會」所舉辦的「愛在心手相連慈善公益音樂會」將在7月25日登場，歌手周思潔、林語菲及明海法師將帶領民眾享受仲夏的心靈饗宴。

資深歌手周思潔將在慈善演唱會中，演唱新專輯的歌曲。(照片/台灣長青關懷協會 提供)

台灣疫情趨緩後，除了報復性的消費和旅遊活動之外，對弱勢的關懷行動也正在加緊脚步，為幫助腦麻病童築屋圓夢「愛.家園」計劃、支持偏鄉兒童營養午餐，由「台灣長青關懷協會」所主辦的「愛在心手相連慈善公益音樂會」，將於7月25日下午2點到4點半，在中正紀念堂演藝廳舉行，其中包括第一時間大力贊助支持的教育訓練機構Awesome Group渥盛集團、與ALA時尚精品館、小牛津國際文化事業有限公司、彰化縣小草慈善會等單位都熱情的共襄盛舉。

擁有空靈嗓音的歌手林語菲，深受不少粉絲喜愛。(照片/台灣長青關懷協會 提供)

慈善音樂會演出陣容，當天邀請到將推出新專輯的周思潔，挑戰多款復古造型，及近日推出首張專輯「勇敢綻放」的林語菲、民歌王子王瑞瑜和羅吉鎮，以及兩岸著名佛教音樂創作人明海法師等，都將為公益而獻唱。

兩岸著名佛教音樂創作人明海法師為公益演唱佛曲。(照片/台灣長青關懷協會 提供)

台灣長青關懷協會表示，疫情趨緩後，慈善音樂會是首場所舉辦的大型活動，特地選在台北市中正紀念堂演藝廳，因場地寬闊，觀眾不用擔心環境的檢疫問題，演唱會採免費索票入場，現場更設有義賣專區，所得也將作為幫助腦麻病童築屋圓夢、偏鄉兒童營養午餐，以及捐助罕見疾病基金會。索票專線請洽0916682367，入場券也將在7月中前寄發。

(中時電子報)