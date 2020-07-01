中火重啟燃煤機組 中部三縣市首長齊聲抗議 08:232020/07/01 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 抗議中火重啟燃煤機組，中部三縣市首長，台中市長盧秀燕（右3）、南投縣長林明溱（左4）、彰化縣長王惠美（左3）及國民黨籍立委、議員們，30日下午在中火門口貼上大型陳情書表達抗議。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 抗議中火重啟燃煤機組，台中市長盧秀燕表示中火一個機組一天的排碳量，相當於1110萬輛機車一年的排碳量，所以管制中火，遠比於取締市民汽機車的移動汙染源更重要。（黃國峰攝） 抗議中火重啟燃煤機組，國民黨籍議員黃健豪和羅廷瑋（中）絕食抗議，黃健豪甚至在30日中午暈倒送醫，只剩羅廷瑋硬撐，大家圍著他，勸他回去休息，但羅廷瑋堅持不退，表示答應黃健豪撐到明天。（黃國峰攝） 抗議中火重啟燃煤機組，中市國民黨籍議員30日下午來到中火向中火廠長朱記民（右1）表達不滿。（黃國峰攝） 抗議中火重啟燃煤機組，中部三縣市首長，台中市長盧秀燕（右3）、南投縣長林明溱（左4）、彰化縣長王惠美（左3）及國民黨籍立委、議員們，30日下午在中火門口貼上大型陳情書表達抗議。 (中時 ) #抗議 #縣長 #中火 #首長 #中部 也許您會感興趣 生活熱門新聞 蛋別洗、米和麵粉別放這裡！譚敦慈曝跌破眼鏡保鮮術 - 生活 「三倍券預購」7／1開跑！4大超商優惠一次看懂 - 生活 三倍券這些地方能不能用？常見限制大公開 - 生活 三倍券7／1開跑！5大領取方式一次搞懂 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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