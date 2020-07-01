抗議中火重啟燃煤機組，台中市長盧秀燕表示中火一個機組一天的排碳量，相當於1110萬輛機車一年的排碳量，所以管制中火，遠比於取締市民汽機車的移動汙染源更重要。（黃國峰攝）

抗議中火重啟燃煤機組，國民黨籍議員黃健豪和羅廷瑋（中）絕食抗議，黃健豪甚至在30日中午暈倒送醫，只剩羅廷瑋硬撐，大家圍著他，勸他回去休息，但羅廷瑋堅持不退，表示答應黃健豪撐到明天。（黃國峰攝）

抗議中火重啟燃煤機組，中市國民黨籍議員30日下午來到中火向中火廠長朱記民（右1）表達不滿。（黃國峰攝）

抗議中火重啟燃煤機組，中部三縣市首長，台中市長盧秀燕（右3）、南投縣長林明溱（左4）、彰化縣長王惠美（左3）及國民黨籍立委、議員們，30日下午在中火門口貼上大型陳情書表達抗議。

(中時 )