文化部長李永得30日在作家蔡詩萍廣播節目「Pop大國民」接受專訪，他表示，如今從客委會轉戰文化部工作，最重要的是要釐清工作的核心目標，「第一個就是走向國際，在國際市場打出台灣的品牌識別度，第二個則是美學教育，往下紮根。」

李永得表示，就像國家兩廳院，一年有三分之一的節目是國外的表演團隊被邀請來台表演，觀眾也願意買票去看，「反過來看，台灣有多少表演團隊，無論舞蹈、音樂、戲劇或電影，能到國外進入主流場館，進入國際的市場體系？到現在為止還不夠多，但我們有這個實力，也有很大的潛力，所以一定要在國際架構下看台灣的位置。」

李永得表示，文化部要協助建立這樣的平台，例如現在已經要求台灣駐海外16個文化組，多結交當地的藝術、表演經紀人，邀請來台灣看台灣的藝文活動，然後把台灣的團體帶到國際，「這樣不但能帶動創作，還能帶動市場。」

至於美學教育，李永得表示，過去已經談了很久，但都沒有很有效的方式，「以往都寄望在教育體系，但教育體系已經負擔太沈重的任務，反而變成學生很大的負擔。」

李永得表示，未來希望能讓重要的藝術家到各地長住，跟在地的社區、學校行程共生合作的關係，也跟在地的藝文創作者交流，「就像之前在客委會時期舉辦的『浪漫臺三線』藝術季，就是邀請藝術家林舜龍到客家庄，跟在地藝術家和小朋友以環境現有的素材去創作藝術品。如果能常舉辦，對美學紮根一定有幫助。」

(中時 )