國巨（2327）公告變更GDR、ECB資金用途，款項將從擴產轉向支付基美交割款，根據財會單位估計，國巨今、明年可望認列基美20.69億元、38.21億元轉投資收益，來自基美的獲利可望年增85％，基美今年下半年、明年將挹注國巨4.2元、7.74元。

儘管國巨再三強調，來自基美的轉投資收益仍需視當季的實際認列狀況，不過國巨委由會計單位粗估的認列數字，是國巨首度量化來自基美的獲利，因此意外成為焦點。

國巨是在30日盤後因應主管機關要求，公告變更GDR、ECB的資金用途，從原來的擴產轉為支付基美交割款，由於國巨遞交籌資計畫時，就需先試算轉投資效益，為了變更資金用途，國巨再委託會計單位重新評估轉投資收益，估今、明年認列基美的轉投資收益各達20.69億元、38.21億元，若以國巨完全稀釋後股本49.37億元計算，等於基美下半年、明年可望挹注國巨4.2元、7.74元。

而在營業利益方面，從民國109年～113年間，變更資金用途前，估可增加185億元，變更資金用途之後，預估將提升至231億元，相當於獲利提升25％。

進入7月，國巨開始將基美納入合併報表，法人估從7月開始，國巨的營收結構匹變，長期以來晶片電阻及MLCC合計占營收80～90％的僵固結構，將轉為MLCC降至30％，晶片電阻、鉭質電容估各約15～20％，無線元件預估達15％以上，任一產品線的價格波動投放到龐大的營收結構中，對國巨整體營運的衝擊可望被稀釋。

國巨30日受到跌價謠言衝擊，股價下跌，然觀察法人進出，投信賣超幅度減至287張，據悉，0056台灣高股息基金剔除國巨，自上月19日盤後生效，總計7,300張國巨持股已全數出清，投信的賣超手筆因此而收斂。

至於價格方面，通路商表示，目前市況比較模糊，未來還是有二波疫情的風險，對於生產線的可能衝擊還是無法完全消除，然而終端需要狀況看來不差，包含5G、伺服器、遊戲相關，以及蘋果將如期發表新機等，因此日韓廠商價格穩定，並未出現大幅度削價搶單情況。

根據國巨公告的資金用途，變更之後，償還子公司借款約120億元，基美交割款約491.1億元，合計達611.1億元。

(工商 )