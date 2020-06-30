港版國安法於2020年6月30日通過正式上路，香港國際金融地位恐受到衝擊。金管會銀行局30日公布國銀在香港曝險金額，截至2020年5月底止，國銀對港曝險已從去年5月的7,329億元降到6,748億元。

銀行局副局長黃光熙指出，目前國銀在港有23家分支機構、71個據點，包括：19家分行、1家子行、2家財務子公司、1家保險經紀子公司，截至2020年3月底，在港總資產達2兆4,443億元、存款餘額1兆7,963億元、放款餘額1兆17億元。

由於香港是我國金融業布局的重鎮，以國銀來說，所有海外分支據點當中，來自香港的獲利比重就占逾五成，也因此，2019年香港反送中運動開始後，金管會就緊盯我國金融業對港曝險變化。

就國銀對港曝險狀況來看，從2019年5月起就逐步下滑。據銀行局統計，去年5月底總曝險達7,329億元（授信總額5,628億元、1,701億元），到去年底時已減至6,938億元（授信總額5,345億元、1,593億元），至2020年5月底止，更降到6,748億元（授信總額5,149億元、1,599億元）。

黃光熙表示，國銀對港曝險逐步減少，主要是銀行業者經營自主考量，至於港版國安法對香港金融中心地位的影響，金管會會持續關注，目前整體情況還沒有太大變化。

(工商 )