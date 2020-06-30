汽車險一向產險業者兵家必爭的業務，不過因進口車零件及維修費愈來愈高，根據保發中心資料顯示，進口車車損險損率已高達7成以上，扣除了一些必要的費用，產險業者早已賠錢承保，承保愈多賠愈多!

富邦產險資深副總經理林承斌在29日和金管會主任委員黃天牧作第二場金融科發展會議中提出「進口車費率不足」問題，隨即引起產險業的共鳴。

富邦產險表示，現行自小客車之車體損失險保費計算因子，包含從車因素(險種基本保費、廠型代號係數)及從人因素(被保險人年齡、性別、肇事紀錄)等，其中基本保費由保險公司自行釐訂，其他相關從車、從人保費計算因子，係由保險事業發展中心負責公告實施，由所有保險公司遵循一致的標準。

富邦產險進一步指出，現行適用之廠型代號係數為107年實施數值是保發中心所提供之廠型代號係數是根據過去3年度之損失經驗釐訂，近年來在汽車高科技主動安全配備升級、車輛維修模組化、零件及工資工時持續調升的情況下，導致保發中心107年所釐訂之廠型代號係數依然無法適足反映當前損失大幅提升之損失成本。

國泰產險也表示，目前車險保費的訂定方式會視車種、投保險種…等不同而有所差異。以車體險為例，其計算方式大多由保發中心公告之費率係數計算而得，保險公司較無調整空間。因此，進口車費率相對不足的議題，為產險業界共同問題。

依保發中心統計資訊，109年自小客車車體險之損失率為國產車59.4％，然而進口車已高達76.4％。因此，受訪的產險業者都希望保險事業發展中心公告的費率可以依實際的情況，車險費率可以作合理的調整。

(工商 )