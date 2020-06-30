備轉容量維持10％必要性被挑戰！台中火力電廠2號機重啟，地方政府與環保團體提出國內電力備轉容量率不須10％理論，反對啟動。對此經濟部次長曾文生今天鬆口，10％備轉率可以檢討，但需要一個共識過程。只是即使降低，也跟中火2、3號機組是否要廢證沒有關係。

政府承諾備轉容量率會維持10％以上，保證用電安全。環保團體主張，備轉容量率沒有必要天天綠燈，6％就足夠。台中市長盧秀燕也不斷質疑，備轉容量率超過10％還堅持重啟2號機讓她不解，此都引發備轉容量率是否要維持10％討論。

對於這點，曾文生先澄清先前各界批評缺電問題，說中火10部機組最多開9部，有1部放在那邊，備轉率仍達10％，是要表示用電有餘裕，有人再提缺電是沒有邏輯的。那既然不缺電，為何堅持要2、3號機？他進一步解釋，備轉率10％是根據發電量成長算出370萬瓩，但這是可以重新檢討。

他說，10％備轉率要調整，需要一個過程。因為維持備轉率是要防止機組故障，過去台電機組送審環評會議時，有說過隨燃氣機組越來越大，維持電網穩定供應，要抓2大2小機組約300萬到400萬規模備用，讓機組更穩定。至於何時可以調整？曾文生說等未來複循環燃氣機組2對1多，實質故障率沒那麼大，機組可以有效率運轉，那備轉餘裕度可以討論。

可是曾文生強調，備轉率10％雖可以討論，但即使往下降到8％，也跟台中機組被廢止拆除是兩回事。因為2、3號機存在，是為讓10部機組輪流開動檢修，不僅僅是為備轉容量率存在。

(中時 )