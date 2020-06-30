台中火力發電廠為遵照台中市政府停工令，在25日時開始投煤發電，台中市府在29日時依照空汙法規定，裁罰2千萬元罰鍰並函送台電董事長楊偉甫，不過今（30）日環保署則發出聲明回應強調，「台中地區空品改善，中火不是唯一答案。」

環保署表示，關於中火2號機重啟案，臺中市政府先操作成影響民眾健康的違法污染，再錯誤援引法條加以裁罰，實際上臺中市環保局早在108年12月就先錯誤引用空污法，進而廢止中火2、3號機操作許可，迫使環保署以空污法中央主管機關立場，不得已於109年2月25日撤銷環保局該違法廢止案。既然操作許可廢止案已遭撤銷，自應回到展延審查狀態，而在完成展延准駁前，中火依空污法規定得依原許可證內容繼續操作。

臺中市政府有許多意見，認為須報請行政院同意，再依地方制度法處理等等，環保署表達尊重，然而法律爭議，目前皆可循行政救濟加以處理，且訴願法第93條第1項規定：「原行政處分之執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止。」

臺中市環保局針對環保署撤銷所提起的訴願行政院已決議不受理，臺中市政府如尚有爭議，仍可再向臺北高等行政法院提起訴訟，而不是一邊申請救濟，一邊又自行認定環保署撤銷於法無據，拒絕適用，如此破壞法治運作，讓人無所適從，故環保署仍請臺中市政府依法行政，方為正途。

近年來，臺中地區空氣品質持續改善，自106年12月21日行政院通過「空氣污染防制行動方案」，以13項防制策略，由中央與地方政府持續配合並推動各項空氣污染改善工作，監測統計資料顯示，臺中市空氣品質紅害警示站日數從105年71站次降為108年5站次，改善幅度達93%，空氣品質細懸浮微粒PM2.5也從105年21.8μg/m3降到108年17.2μg/m3，改善幅度達21%，且中火目前雖約占臺中污染物2成左右，然而污染改善持續進步中，市府施政焦點不應僅關切中火而已。

期待臺中市政府能理性客觀面對處理各面向空污問題，環保署將對合理合法的施政持續給予支持與協助。

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(中時電子報)