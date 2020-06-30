在外界都將關注目光放在新冠肺炎之際，流感亦不容忽視，根據疾管署統計資料顯示，自2019年10月1日至2020年2月29日，5個月的流感季，共已累積965流感併發重症病例，其中112例經審查與流感相關死亡。目前市面上的流感疫苗，以雞蛋培養為主，對雞蛋過敏者不宜施打，以細胞培養的四價流感疫苗預計9至10月會進入國內，讓民眾有更多施打選擇。

由於雞蛋選用禽類細胞生產，可能會產生抗原的變異，因此在今年2020 WHO建議的病毒株根據生產技術的不同，雖一樣是四價流感疫苗，新一代細胞培養與傳統型雞蛋培養的選用病毒株，已略有差異。另外嚴重雞蛋過敏的患者也可以考慮使用細胞型的四價流感疫苗。

林應然小兒科診所院長林應然指出，過去的雞蛋疫苗，在培養過程中有突變的風險，進而造成施打後的效果不如預期。但到目前為止，還沒有直接比較細胞培養四價流感疫苗與雞蛋培養四價流感疫苗有效性的隨機臨床試驗。

然而在2018年12月舉行的加拿大免疫學會議（CIC）上，研發業者提供了130萬份醫療記錄數據表明，細胞培養四價流感疫苗在4歲及以上人群中預防流感疾病的有效性方面比雞蛋培養四價流感疫苗高出36.2％。四價細胞培養流感疫苗繼美國FDA核可後，也已取得歐盟批准，成為歐洲首款細胞培養的四價流感疫苗。

林應然提醒，接種流感疫苗容易出現施打部位紅腫或疼痛、頭痛、疲勞以及肌肉酸痛的不適感；對流感疫苗成分嚴重過敏者、經醫師評估不適合者，不建議施打疫苗，另外發燒或急性疾病患者宜延後接種。

(中時 )