大陸30日召開全國人大常委會，以162票全數通過《港版國安法》，並自7月1日生效。對此，南韓政府深表憂慮，擔心港版國安法通過會危及到香港的高度自治，同時擔心美陸兩國矛盾激化，將會嚴重拖延南北韓的和平進程，進而影響東北亞和平與經濟發展。

根據《韓聯社》報導，美國終止對香港的特殊待遇，不會對南韓出口造成直接衝擊，但若香港失去轉口貿易的優勢，韓企勢必要改變對陸出口模式。此外，南韓專家認為在陸美摩擦惡化的情況下，南韓應減少依賴與大陸的貿易。

南韓外交部發言人金仁澈30日召開記者會，提及南韓政府對於港版國安法通過之立場。他表示，南韓與香港有密切的人文、經濟上的交流，是非常重要的地區，未來會嚴密關注香港在國安法通過後的發展與影響。

金仁澈表示：「我國政府尊重1984年簽署的《中英聯合聲明》，根據該聲明與香港基本法，香港在一國兩制下享有高度自治，維繫安定與高度發展，是至關重要的課題。」

金仁澈補充說：「美中兩國間穩定、友好的合作關係，能促使東北亞、乃至全球維持和平與繁榮。美中兩國在外交上付出努力，維繫合作關係，對此我政府表示支持。」

《韓聯社》分析，此次記者會是南韓外交部首度在公開場合上提及「香港享有高度自治」，間接向外界傳達對港版國安法的擔憂。《韓聯社》也指出，通過港版國安法，南韓勢必得在經濟、國家安保議題上從美、陸兩國間選邊站，這種情況未來會更常發生。

(中時 )