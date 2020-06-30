1名大陸男童自己已搭上電梯，為了讓趕不及的少年共同搭乘，他好意立即按下開門鍵，卻是讓男童迎向死亡深淵的開始。這名少年入梯後，立即將男童五花大綁，並帶到大樓地下室慘虐毒打，所幸當天晚上有清潔人員要處理垃圾時，發現只剩微弱氣息的男童，立即送醫搶救並報警處理。

據了解，男童當時已經在電梯間裡，正當門即將關上時，1名少年欲進入電梯搭乘，男童好意按下開門鍵，卻不知道自己讓1名惡人入內，少年在進入電梯空間後，立即單手從後架住男童頸部，另一隻手束縛住男童雙手，拿出繩索將男童五花大綁後，帶到大樓的地下室凌虐毒打。

當天深夜時刻，清潔員到地下室清理垃圾，發現男童已滿臉鮮血，身上多處挫傷，幾乎快沒氣息，立即火速送醫搶救並報警處理。男童家屬到醫院探望時，難過表示男童平日裡待人和善，不曾與人有任何衝突，怎麼會遭到他人痛毆毒打呢？對此，男童家人深感不明白，也痛心男童的好意，竟會讓自己慘遭毒手。

警方表示，員警在調閱大樓監視器後，立即在隔日深夜逮捕到犯案少年到案，至於犯案動機警方仍在進一步釐清當中。

(中時電子報)