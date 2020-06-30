經濟指標好轉，燃起全球經濟從疫情打擊中復甦的希望，帶動新興市場股票指數30日走揚，也可望寫下2009年以來最佳季度成績。一吐連續4個交易日走跌的怨氣，MSCI新興市場指數周二反轉上漲0.5％，總計第2季累漲17.7％，創2009年9月以來最大季漲幅，該指數今年第1季慘跌將近24％。

(工商 )