在供需失衡的隱憂籠罩下，倫敦洲際交易所（ICE）可可期貨合約觸及1年多低點。ICE9月交割的可可期貨，30日挫跌0.7％來到每噸1,675英鎊，是自去年5月觸抵1,656英鎊以來的最低點。紐約ICE9月交割可可期貨，跌1.9％來到每噸2,233美元；截至6月23日當周，紐約ICE可可期貨淨空單增加574口至14,277口。

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