炎洲(4306)因大陸薄膜產業供需嚴重失衡,為提高整體競爭力,預計將寧波廠薄膜生產線相關設備、寧波廠土地、廠房及相關備品出售;30日公告,出售子公司ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.項下持有「寧波萬道新材料有限公司」股權方式,執行出售案,交易金額3.49億元人民幣,處分利益約1.94億元人民幣,交易價款已全數收足,推估每股獲利貢獻約1.4~1.5元。

炎洲表示,集團近年啟動「修枝剪葉」策略,追求營運獲利,持續規劃活化資產,並縮減虧損單位以提升營運效益,這次股權交易屬於「修枝剪葉」計畫的一環,此次出售的薄膜設備為8米線,相較於目前業界主流10米線,生產設備較不具效益,盼透過此次處分案來活化公司資產並獲取處分利益。

炎洲旗下ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.持有寧波炎洲100%股權,去年11月公告將透過出售子公司ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.股權方式,執行寧波廠出售案,惟近期調整交易架構以透過出售子公司ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.項下持有「寧波萬道新材料有限公司」股權完成處分。

展望未來,炎洲將調整營運策略以獲利為主,不再以營收成長為主要目標,透過產品、產能、工廠等各方面全面檢討,以提升營運效率,集團閒置資產亦將持續進行盤點及活化,有計劃性針對沒有經營績效、沒未來性產業進行處置,並持續調降槓桿。

(工商 )