炎洲（4306）因大陸薄膜產業供需嚴重失衡，為提高整體競爭力，預計將寧波廠薄膜生產線相關設備、寧波廠土地、廠房及相關備品出售；30日公告，出售子公司ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.項下持有「寧波萬道新材料有限公司」股權方式，執行出售案，交易金額3.49億元人民幣，處分利益約1.94億元人民幣，交易價款已全數收足，推估每股獲利貢獻約1.4~1.5元。

炎洲表示，集團近年啟動「修枝剪葉」策略，追求營運獲利，持續規劃活化資產，並縮減虧損單位以提升營運效益，這次股權交易屬於「修枝剪葉」計畫的一環，此次出售的薄膜設備為8米線，相較於目前業界主流10米線，生產設備較不具效益，盼透過此次處分案來活化公司資產並獲取處分利益。

炎洲旗下ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.持有寧波炎洲100％股權，去年11月公告將透過出售子公司ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.股權方式，執行寧波廠出售案，惟近期調整交易架構以透過出售子公司ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD.項下持有「寧波萬道新材料有限公司」股權完成處分。

展望未來，炎洲將調整營運策略以獲利為主，不再以營收成長為主要目標，透過產品、產能、工廠等各方面全面檢討，以提升營運效率，集團閒置資產亦將持續進行盤點及活化，有計劃性針對沒有經營績效、沒未來性產業進行處置，並持續調降槓桿。

(工商 )