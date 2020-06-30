受惠於世界最大銅消費國中國的需求回溫，全球大舉推出刺激經濟措施，加上銅供給緊縮，倫敦金屬交易所（LME）期銅合約30日收季線，料繳出近10年來最佳季度表現。LME3個月期銅周二漲0.7％，來到每噸6,006美元，總計第2季漲幅達21％，是截至2010年9月當季以來的最佳季漲幅。

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