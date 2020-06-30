拜中國建立庫存的強勁需求之賜，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨30日上漲，月線則是可望在接連3個月收黑後翻紅。CBOT交易最熱絡黃豆期貨合約周二漲0.2％，來到每英斗8.6325美元，總結6月漲幅近3％。玉米合約將是連續第2個月收漲，小麥6月月線料收黑。

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