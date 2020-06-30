擁有低密度、高綠覆特性的七期南側，在商圈機能完善與捷運11月通車加持下，近年來吸引包括雙橡園、國泰、惠宇、慶仁等品牌建商爭相搶進，區域房價已穩站5字頭。其中，台中新十大豪宅排行榜中，「雙橡園1617」以均價55.2萬元、居七期南側豪宅單價之冠，且是央行施行豪宅貸款成數限制8年以來，全台唯一在預售期間締造完銷紀錄的豪宅個案！

不僅如此，「雙橡園1617」也是台中新十大豪宅排行榜中、唯一100％完成過戶的個案，「富邦天空樹」與「寶輝秋紅谷」過戶比例分居二、三名。過戶比例前三名都有個一個共同特點，就是擁有1,500坪以上的大基地，顯見豪宅客對大基地情有獨鍾。

以「雙橡園1617」為例，不僅擁有難得的1,617坪大基地，更是唯一在七期規劃千坪私人花園、打造綠意盎然的社區空間；此外，雙橡園量身訂做的頂級標配，在大基地條件下，規劃出豪宅案少見的「大車道單進單出」安全設計；此外，社區配有專屬洗車空間，由專人為住戶提供洗車服務，住戶以手機就能預約洗車。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出，雙橡園集結頂級豪宅和頂尖飯店的優點，致力提供高性價比的「豪宅3.0服務」，超越傳統豪宅服務但不完全等同飯店，「在豪宅與飯店間找到最佳的平衡點，提供雙橡園Residences頂級私宅服務！」

魏櫂良強調，七期可說是全台房市最競爭的區域之一，每家建商都相當認真規劃自己的產品，不僅為了銷售，更要展現自身的品牌實力，而當地段、建材、施工品質都已到位，品牌價值、經營服務與軟體規劃便是從這些一線建商中脫穎而出的關鍵。由此可見，豪宅客群購屋的決定關鍵，就是軟體服務。

雙橡園精進頂級私宅服務，「豪宅3.0」升級包含自建物業、一日六餐、頂級餐飲團隊、頂級桌宴、禮賓接駁、專屬活動策劃等高規格服務。如社區健身房與優漾複合運動會館合作，每周規劃團體課程供住戶報名，還有運動按摩預約；社區配有專屬洗車空間，由專人為住戶提供洗車服務，住戶以手機就能預約洗車。

此外，「雙橡園1617」頂樓宴會廳包廂，不僅擁有無敵景觀，其中，「樂章廳」找來專業私廚團隊，為住戶提供客製化無菜單料理；還有提供一日六餐的「四季廳」，以及頂樓「吉光廳」的頂級桌宴，由曾任「世貿聯誼社」中餐廳行政總主廚、現任「頂粵吉品」行政總主廚賴遠輝帶領的主廚團隊進駐，將頂級私宅的餐飲品質推升到豪宅圈前所未有的境界。

雙橡園已連續推出四棟豪宅3.0作品，會員回購率續創新高，更創下「雙橡園1812」、「雙橡園S1特區」連續兩案、未公開即完銷的紀錄！今年第四季，預計推出第五棟豪宅3.0新案，地點位於河南路近市政路的北單元二核心，難得的2,168坪大基地，未來擁有超過1,800坪的私人花園，至今已有近200組客戶詢問！

(工商 )