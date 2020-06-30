大陸通過港版國安法，日本政府發言人、官房長官菅義偉30日在記者會上表示，「儘管國際社會和香港市民強烈擔憂，該法還是通過的話，對於與香港有著緊密經濟關係及人員交流的日本而言是遺憾的」。有日媒指出，港版國安法可能帶來「中國的沒落」以及「日本的復活」。

菅義偉還表示，「國家安全法的制定損及國際社會對一國兩制原則的信賴，（日本）將與相關國家合作適當地對應。」

日本《現代商業》雜誌報導，港版國安法可能帶來「中國的沒落」及「日本的復活」。報導指出，香港自從採取一國兩制後，經濟就大不如前，沒有自由的政治就沒有自由的經濟。國際金融中心的地位也可能被取代，日本或許可坐收漁翁之利，重新奪回國際金融中心的地位。

香港原本是英國式，世界少數規定寬鬆的金融中心，但2020年3月英國公布的國際金融中心國際競爭力指標顯示，香港已從排名第3跌至第6。過去香港僅次於紐約、倫敦，與新加坡相抗衡，但因一國兩制動搖而地位下跌。

(中時電子報)