潤寅詐貸案燒出調查官貪汙案外案，台北市調處松山站前調查專員郭詩晃，涉嫌透過有富集團總裁洪村騫，收受潤寅負責人王音之500萬元賄款包庇犯罪。台北地檢署30日對郭、洪及洪的祕書李世仁3人聲押禁見，台北地院准押郭，洪、李2人分別以1000萬元、100萬交保，限制住居、出境、出海。

郭詩晃2013年任職松山站時，曾被懷疑在碩天炒股案洩密，但他否認。檢調追查潤寅詐貸472億案，發現調查局2016年就已懷疑潤寅詐貸，台北市調處收案後指派郭偵辦，郭卻涉嫌收受王音之500萬元賄款，將全案「列參」不偵辦。

因郭員包庇，調查局北機站後來接手偵辦潤寅案時，王音之、楊文虎早已將部分資金移轉至出去，並潛逃出境，造成辦案困難。郭員並於今年1月退休。

檢調昨兵分10路發動搜索，約談郭、洪等12人到案，檢察官複訊後，認為涉貪汙罪嫌疑重大，且有勾串之虞，30日凌晨對郭、洪村騫及李世仁聲請羈押禁見。

(中時 )