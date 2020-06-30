主計總處：1～5月我航空客運量年減逾六成 20:342020/06/30 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（30）日發布的「國情統計通報」指出，受新冠肺炎疫情影響，今年1～5月我國航空客運量較去年同期減少逾六成。 主計總處表示，依民航局統計，受新冠肺炎疫情全球蔓延衝擊，今年1～5月我國航空客運量1,075萬人次，較上年同期驟減63.8％。 依各月觀察，1～2月年減22.4％，隨著3月疫情擴大，多國採取嚴格邊境管制，使得3～5月客運量年減89.1％，其中，國際航線（含港澳）及兩岸航線客運量降至73萬人次，年減95.2％，國內航線127萬人次，也較上年同期大減59.5％。 (工商 ) #全球 #客運量 #主計總處 #逾六成 #我國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 Fed老大又曝警訊！美股散戶剉咧等… - 財經 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 香港問題炸開！陸美打金融戰 4大銀行32兆資金恐遭殃 - 財經 基美補！今、明年估挹注國巨4.2元、7.74元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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