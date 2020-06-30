主計總處今（30）日發布的「國情統計通報」指出，受新冠肺炎疫情影響，今年1～5月我國航空客運量較去年同期減少逾六成。

主計總處表示，依民航局統計，受新冠肺炎疫情全球蔓延衝擊，今年1～5月我國航空客運量1,075萬人次，較上年同期驟減63.8％。

依各月觀察，1～2月年減22.4％，隨著3月疫情擴大，多國採取嚴格邊境管制，使得3～5月客運量年減89.1％，其中，國際航線（含港澳）及兩岸航線客運量降至73萬人次，年減95.2％，國內航線127萬人次，也較上年同期大減59.5％。

(工商 )