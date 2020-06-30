今年初至6月30日止，大陸軍機出海演訓估計已達17次。戰略學者、前海軍艦長張競博士指出，早就為各軍事觀察家眾所皆知，根本不是新鮮事，但媒體不斷訴諸情感用語，有意販賣「芒果乾2.0版」（亡國感），存心挑起兩岸敵對緊張情。

張競於6月29日在《三策智庫》以「台勿因軍力失衡誤讀解放軍軍機出海演訓」為題發表文章，分析大陸軍機積極出海演訓的真正背景因素。

張競開宗明義指出，外界總認為解放軍在大陸仍呼風喚雨，殊不知解放軍許多重要航線與航路都逐漸釋出，提供民航業者使用，在空域使用權上有時吃癟，苦在心中口難開。

另外，一些航空迷不僅關注大陸上空演訓細節，更會聽取相關通信頻道，分享在軍武論壇交換意見。因此，沿海飛行部隊就開始將目光轉向海域上空，

當然，張競指出，大陸運用空中兵力遠程奔襲，在遠海拒止外軍涉入，為必要演練項目。因此，大陸軍機積極出海演訓，根本上就是家常便飯意料中事。

張競強調，解特種空中作戰載台進行裝備測試驗證屬於極度機密，避人耳目都來不及，怎會可能會刻意在假想敵手前，大搖大擺地進行相關測試驗證，將關鍵技術情報資料拱手奉上？

張競呼籲，若是整天滿腦政治解讀正常軍事活動，讓整個判斷思維失常，刻意錯誤解讀造成誤解誤判，那才是最讓人擔心之處！

(中時電子報)