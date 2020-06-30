振興三倍券使用說明。(圖/截自行政院振興三倍券官網)

2020年上半年受到新冠疫情影響，推出「振興三倍券」要來刺激實體店面消費，7月1日起可至超商或三倍券預定平台預訂繳費；郵局則是7月15日起開放直接領取。三倍券使用期限為今年7／15-12／31，究竟哪些地方可以用？哪邊不能用？《中時電子報》整理如下：

根據行政院「振興三倍券」常見問題，三倍券不適合用在，股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易等，目前尚未針對特定使用場所予以限制。

●三倍券是否可購買健身房會員點數（具使用期限）？

答：健身房點數不適用。

●三倍券能是否可購買彩券？

答：考量協助弱勢團體具有公益性，可購買公益彩券。

●三倍券是否可拿來買餐券嗎？

答：餐券不適用。

●三倍券是否可用線上叫車（Uber、台灣大車隊等）？

答：經目的事業主管機關認定適用的線上叫車服務可適用。

●三倍券是否可用在與訂房網合作的小民宿？

答：經目的事業主管機關認定的訂房網可適用；民眾至民宿住宿後付款，也適用。

●三倍券是否可用在實體店的網路訂餐服務？

答：線上訂餐，並於實體店家消費付款者即可。

●哪些電商屬於例外、是可以用三倍券的？

答：藝文展演、體育賽事及旅遊活動等，經目的事業主管機關認定之電商平台可適用。另外，經目的事業主管機關認定之電商平台，政府將核給網站識別標章，供民眾辨識。

●三倍券是否可用於儲值遊戲點數？

答：遊戲點數、InComm禮品卡儲值，不適用。

●三倍券是否可用於學校學雜費、私立補習班學費？

答：可以，但線上支付不適用。

●三倍券是否可高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票？

答：可以使用。

●非法日租套房是否適用三倍券？

答：非法日租套房沒有取得旅館業登記證，不能提供住宿服務及經營旅宿業，也無法兌換三倍券。

●身心障礙社福團體的購物網是否適用？

答：民眾可透過捐贈碼方式將回饋的2,000元捐贈給社福團體。民眾可到社福團體的實體場所消費，購物網不適用。

(中時電子報)