1974年至1986年間，美國加州連續殺人犯迪安杰洛（Joseph James DeAngelo），犯下多起謀殺與性侵案，被稱為「東區淫魔」（East Area Rapist）、「金州殺手」（Golden State Killer），現年74歲的迪安杰洛，29日在法庭上承認多項指控，希望換取免死刑，預計今年8月獲判終身監禁。

這名冷血的連續殺人犯，1974年開始往後10年間，除了性侵高達50人之外，甚至殺害至少12人、搶劫多名受害者家中財物，從北加州一直到南加州等縣市，罪行遍佈加州10縣。迪安杰洛犯案手法詭異殘忍，他會鎖定單身女子或夫妻，趁他們熟睡時潛入，用手電筒照對方的雙眼；若下手對象是夫妻，迪安杰洛會強迫丈夫目睹妻子被性侵，還會將盤子放在丈夫背上，恐嚇若聽到碗盤掉落、破碎的聲音，就會殺掉他們。

躲藏40年的迪安杰洛，承認1974年至1986年間犯下的罪行，其中包括13項一級謀殺罪、13項綁架罪，以及50多起原本已無法起訴的性侵罪，檢察官艾米（Amy Holliday）指出，迪安杰洛會認罪，是希望能換取免死判決，檢方則會要求無期徒刑，且終生無法假釋。

年輕時曾在海軍服役的迪安杰洛，也參與過越戰，之後曾在1973至1979年擔任警察，也就是說身為警察的他，卻犯下重案，至於犯案動機，根據外媒報導指出，因為與未婚妻相處不佳，讓他對女性產生報復心態；且因為擔任過軍警，熟知警方辦案方式，因此成功躲藏40年。

(中時電子報)