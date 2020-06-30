總統蔡英文今日出席「第63屆會計師節慶祝聯歡晚會」，她期盼會計師在國家經濟發展過程中，能充分輔導客戶，確保國內經濟穩定發展，也能放眼世界，勇於創新，展現台灣會計師的企圖心。

蔡英文指出，會計師是國家經濟發展過程中，相當重要的專業服務提供者。過去數十年來，台灣創造出世界知名的經濟奇蹟，在背後協助企業、也同步成長的行業，就是會計師。

蔡英文認為，會計師能接觸到社會各個產業。不論是景氣的變化、產業發展的前景，會計師都有最敏銳的觀察。所以，她常在很多的座談或會議中，聽到來自會計師界的提醒和建議。

她呼籲，邁入「防疫新生活」階段，也加快腳步推動振興，希望重新活絡國內的經濟。部分受到影響特別深的產業，政府也持續給予協助。

三倍券將在7月1日上路，國旅安心補助也要推出，蔡英文希望會計師們幫忙，多出門、多消費，一起力挺國內優質的商家。短期內，政府全力拚復甦、拚振興。中長期來看，自從美中貿易戰開始後，國際經濟局勢出現很大的變化，加上今年疫情的影響，加速了供應鏈的遷移，也加快了產業升級轉型的腳步。

在這個產業重要的關鍵時刻，蔡英文表示，有3件事情要特別拜託會計師朋友們一起參與。第一，面對世局變化，強化公司治理，對於企業的永續經營是很重要的。而會計師就是在第一線擔負這個重責大任的人，透過會計師的參與，不但能優化企業體質、促進市場競爭，也能加強金融體系和國家整體的競爭力。

第二，因應疫情衝擊下，全球資本市場的環境變化，金管會正持續研擬強化IPO（首次公開發行）等措施，也希望台灣有一天會成為這個區域的IPO首選，尤其是台商朋友們在選擇IPO時都會回到台灣。會計師在活絡新創、嫁接正式資本市場的過程中，扮演很重要的角色，她也要請大家多提供意見和協助。

第三，會計師見多識廣，接下來，不論是協助台灣中小企業升級、轉型、創新，或是協助各類產業的數位化，都有很多大家可以發揮的空間。政府推動新的政策或法規時，也要請大家持續幫忙，銜接政府和企業間的溝通。

(中時 )