隨著台灣疫情趨緩，民眾各式需求因疫情延後，累積的報復性消費陸續展現，民眾的消費力可望於2020下半年大爆發，擁有百萬卡友的台新銀行雙狗卡（@GoGo卡、FlyGo卡），針對持卡人主要消費需要的網路購物、行動支付、雙鐵、飯店等熱門場域，7月1日啟動最高6％刷卡回饋，又一次權益大升級。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，市場與民眾的喜好瞬息萬變，信用卡產品權益須與時俱進才能讓客戶最有感並持續愛用。台新銀行依持卡人的消費偏好，提供全方位的消費回饋。@GoGo卡的三大網購（Momo／PChome／蝦皮）、四大行動支付（街口／Line Pay／Pi／台新卡得利錢包）刷卡升級最高6％回饋，另看準輕熟齡享受生活、重視娛樂，@GoGo卡除百大主流網購3％，新增線下娛樂（歡唱、餐酒館）增加回饋至3％。

黃天麟指出，「旅遊神卡」FlyGo卡可獲國旅優惠，於雙鐵與四大飯店集團（晶華／雲朗／老爺／國賓）消費最高6％回饋，還有飯店房型免費升等。若民眾仍有國外商務洽公的需求須提前訂購機票，使用FlyGo卡訂機票可獲五大航空（華航／長榮／國泰／日航／星宇）最高6％回饋，及海外消費3％無上限回饋。

台新銀更特別推出限量1萬張的@GoGo icash聯名卡#MIT版限量卡。黃天麟說明，@GoGo卡自2016年上市後，因卡面設計討喜，感應交易時，卡面LED燈即會閃耀，新穎設計轟動一時，本次限量的@GoGo icash聯名卡#MIT版，融合地球與台灣卡面設計，卡面上的特殊塗料在黑暗中台灣會發亮，傳達與民眾在台這片土地共同打拚，一起發光發熱，讓世界看見。

卡片名也有特殊涵意，卡面上的#MIT，除代表Made In Taiwan外，也代表著More Interesting Things、More Ideas Together，要讓持卡人的生活發生更多有趣的事，激發出更多好點子讓生活變得更美好。

台新Richart App推出數位辦卡服務後，線上申辦免出門、雙卡入手。黃天麟強調，為感謝民眾支持，自次月1日起，成功申辦雙狗卡刷卡滿額，可獲Richart造型兩用包、Richart行動電源、體驗課程三大好禮。成功申辦FlyGo卡，可獲核卡後首3個月一卡通自動加值5％回饋。全新開立Richart存款帳戶者，再獲雙狗卡透過Richart APP繳交電信費，最高150點LINE POINTS回饋。

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