歐洲廉航公司挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）周二表示，已對波音取消97架尚未出貨的飛機訂單，當中包括5架787夢幻客機，和92架737 MAX。挪威穿梭表示會就737 MAX被各國停飛事件，和787引擎問題等向波音索償。

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