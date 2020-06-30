南非首季國內生產毛額（GDP）季跌2％，連續三季萎縮，較前一季的季跌1.4％表現更差，主要受首季GDP裡的礦業和製造業項目，各自大跌21.5％和8.5％所拖累。由於新冠肺炎疫情第2季開始嚴重打擊經濟活動，財政部預測今年全年GDP將萎縮7.2％。

(工商 )