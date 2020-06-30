沙烏地阿拉伯首季國內生產毛額（GDP）年跌1％，為逾2年來最大年跌幅，連續三季萎縮，因為油價走跌讓GDP裡重要的石油項目年跌4.6％而拖累整體表現，但非石油項目卻年增1.6％。外界擔心沙國第2季GDP表現更差，因為期間油價崩跌和疫情危機變嚴重。

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