台灣菱重維特斯離岸風電公司（MHI Vestas Offshore Wind，MVOW）已與永冠能源科技集團簽署採購協議，為即將安裝在台灣的風機採購零組件，包含輪轂鑄件、輪轂板和機艙底座鑄件，持續深化與台灣離岸風電供應鏈的連結，履行本土化承諾。

菱重維特斯指出，風機將安裝在台灣沿海的彰芳和西島風場，由丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發，預計最快於2022年裝設。

菱重維特斯台灣業務總監梅達．撒西羅維琪（Maida Zahirovic）表示，台灣是離岸風電的重要市場，我們致力於協助台灣政府，打造台灣成為亞太地區離岸風電的樞紐。MHI Vestas很高興有永冠的加入，也期待與更多台灣企業合作，促進在地離岸風電供應鏈的永續發展。

永冠計劃投資超過新台幣50億興建台中港的工廠，生產MHI Vestas風機的輪轂鑄件、輪轂板和機艙底座鑄件。永冠也設立了一條新的產線，生產的零組件將用在MHI Vestas 獲得認證的V174風機上，而風機預計安裝於彰芳和西島風場。

永冠能源科技集團副董事長蔡樹根表示：「透過採購協議，我們期待與MHI Vestas攜手合作，供應台灣及亞太地區V174風機鑄件。我們大舉投資先進的生產設備，加上過去豐富的經驗，我們已經做好萬全準備，供應MHI Vestas V174風機所需的輪轂鑄件、輪轂板和機艙底座鑄件。對於目前與MHI Vestas合作進展，我們引以為傲。風機技術的一致性是達到預期投資效益的的必要條件，也是支持台灣離岸風電產業永續發展的關鍵。」

除了與永冠簽訂合約外，MHI Vestas也簽署了採購葉片、配電盤和葉片材料（膠黏劑、樹脂、拉擠碳板）等關鍵零組件的採購協議，以及由台灣本土供應塔架的合約。MHI Vestas有望在2020年簽訂更多供應鏈合約，超越台灣政府提出的本土化要求。

(工商 )