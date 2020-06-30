全民矚目的振興三倍券7月1日將啟動，開放實體券預購或數位通路綁定，家有小孩或偏好使用實體券民眾，除前往郵局以現金購買實體券，也可至預購網頁、健保快易通APP或至超商以信用卡支付1,000元預購實體券，台新銀行率先響應政府政策推出綁定數位三倍券最高享1,100元加碼後，再次力挺實體三倍券族群，7月31日前刷台新信用卡預購實體三倍券，單筆金額滿1,000即可獲10％刷卡金回饋，上限100元，限量登錄2萬名。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，至超商預購振興三倍券實體券的程序相當簡單，首先使用超商事務機印出繳費單，再到超商櫃檯繳費，7月15日起攜帶健保卡和身份證或居留證至超商，即可領取實體三倍券。預購繳費刷台新信用卡不但能延後付款更有好康，7月7日前到全家便利店刷台新信用卡、全家My FamiPay綁定台新信用卡或萊爾富Hi Pay綁定台新信用卡預購實體三倍券，100元回饋輕鬆入袋。

黃天麟指出，還可參加全家My FamiPay SKODA汽車抽獎及領取50元購物金，等於最高回饋15％。或以萊爾富Hi Pay付款則再獲10元購物金與大杯美式／大杯拿鐵半價優惠券。7-ELEVEN刷台新信用卡預購實體三倍券，最高可現賺150元購物金，還可獲星巴克美式咖啡買一送一分享券。

黃天麟提醒，選擇使用數位通路振興三倍券綁定台新信用卡，前2萬名綁定卡友刷滿3,000元，除可拿到政府提供的2,000元外，將再獲台新300元刷卡金回饋。前1萬名綁定卡友可搶得早鳥加碼，首筆刷滿100元再送100元，同時台新提供另一選擇，喜歡超商消費的民眾，數位券綁定台新卡後，7月15日至8月31日到7-ELEVEN刷台新信用卡累積消費滿3,000元，下載卡得利APP領取卡得利APP會員優惠券，將獲贈500元購物金，回饋率高達83％。

(工商 )