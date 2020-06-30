有別於台灣電網強韌，金門電網屬於小型獨立電力系統，因未與台灣本島電網相連，過去較易受電力突發狀況影響，台電繼5月於夏興電廠啟用全國最大的2 MW儲能系統，可在0.2秒內瞬間供電救援，22日竣工的塔山電廠9、10號最新機組也已上線供電、預計7月底正式商轉，年增7000萬度電力。台電表示，塔山新機組如加速飛快的「超跑」，具每秒420瓩的快速升降載能力，較既有機組快上近30倍，可即時因應太陽光電與風力等再生能源發電量動態變化，搭配整體智慧電網，讓金門供電再進化。

台電說明，金門2019年用電量約3億度，主要仰賴既有塔山、夏興、麒麟電廠共19部機組，裝置容量9.1萬瓩(91MW)作為基載電力，另有再生能源如太陽光電裝置容量9MW、風力發電4MW。因應金門電力需求持續增加(近10年增加逾0.5億度)，台電2017年以19億元預算推動新設9、10號機發電計畫，購買兩部裝置容量各1.1萬瓩的德製高效率機組，分別於今年1、2月完成機組正式上線的最終試驗「連續96小時試運轉」，現在已可因應金門電力需求接受即時調度，工程6月22日竣工，將於7月底正式商轉，預估每年可增加供電7000萬度，等同供應超過金門一半用戶、約1.8萬個家戶的全年用電量。

台電指出，塔山9、10號新機組發電效率提升至46%，每年可減少316.2公噸二氧化碳排放，以及近150噸油耗，而粒狀污染物(PM)排放濃度實測亦不到法規值的1/5。台電比喻，新機組好比加速極快的「超級跑車」，除可用最低僅3%的低負載運轉(既有機組須維持約50%以上)維持熱機待命，因應金門太陽光電與風電驟減，或遇電力突發狀況時，可隨即發揮每秒420瓩的快速升載能力，確保金門電力系統穩定，較既有機組每秒15瓩快上近30倍，更可減少停電事故發生。

(工商 )