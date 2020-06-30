前主播何庭歡2014年時，就曾因被拍到一張她跪著訪問柯文哲的照片成了PTT熱搜人物，後來她在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，也再度爆紅，受到各界矚目。而她今(30日)晚也在臉書開心地分享自己的最新狀況，向大家宣布「歡歡潛水員執照#SSI#OWD終於拿到啦」，代表著自己將開啟海洋人生。

何庭歡考到潛水員執照。(取自何庭歡臉書)

何庭歡開心宣布新消息。(取自何庭歡臉書)

何庭歡日前曾在臉書直播包粽初體驗，只見她身著白色低胸小洋裝，外面穿灰色條紋圍兜兜，加上見攝影師的「高超」拍攝手法，一直把鏡頭固定在何庭歡的手部動作，意外變成「邪惡視角」，讓許多網友眼睛大吃冰淇淋。

而今天何庭歡則是在臉書宣布另一項好消息，她說，感謝教練悉心照料實在教太好，真心推薦非葉佩雯（我也是乖乖繳學費低），教練既能因材施教、溫柔細心鼓勵不責罵、還能貼心記下學生大小習慣與優缺點、老經驗到哪都吃得開。

何庭歡還說，加上教練懂得帶潛完的大家去吃美食，不推他要推誰？另外還有三位專業助教貼身「保護」（是協助啦）；她也向粉絲預告，更多水下影音照片、以及考照心路歷程與心得，等她整理一下、小編剪接一下後，就會再PO上臉書跟大家分享，也請大家敬請期待。

另外，何庭歡也邀請大家到各大潛點捕捉她的身影，她更說自己的目標是「跟野生殺人鯨一起游泳(前提是沒被吃掉)」。

而這篇貼文曝光後，也引起許多網友討論，許多人都大讚何庭歡，紛紛送上祝福「有氣魄，女中豪傑非妳莫屬！」、「歡歡美女 恭喜妳喔」、「如假包換的美人魚～水～加油」、「歡歡真的厲害！陽光，聰明，熱情洋溢，是現在年輕人的楷模！」。

(中時電子報)