儘管陸美科技產業競爭持續，美國企業也更難以提供相關產品協助包括華為等陸企發展5G技術，但根據外媒報導指出，美國的盟友日本卻在推動大陸5G領域發展，並從中獲利。

據《華爾街日報》報導，截至今年底，北京當局打算耗資1500億美元在全大陸部署50萬個5G基地台，這些電信設備大都來自華為。全球被動元件大廠村田製作所董事長Tsuneo Murata表示，北京當局積極推動5G普及全大陸，在全球消費性電子產品需求衰退的情況下，大陸對他們來說是個前景十分光明的市場。

華為在今年5月遭到美國政府再度加緊禁令，所有企業想要出貨含有美國技術的半導體產品給華為，都須經過美國政府審核通過。在陸美爭奪科技霸權、美國政府大力封殺華為之下，日本試圖兩邊討好，並避免同時踩到地雷。但在華為持續透過非美企業取得半導體產品，這也成為美國所擔憂的事情。全球晶圓代工龍頭台積電宣布赴美設廠，也證實美國對華為禁令的布局已經展延到海外。

雖然大陸半導體自主化主要是要切斷美企供應鏈，並扶持大陸企業，但實際上，填補美企供貨空缺的是已經深耕大陸市場多年的日企。美國富瑞金融集團分析師Sho Fukuhara表示，陸美相互排斥的狀況下，日企兩邊獲利，據廠商透露，光是一個5G基地台就需要大約1.5萬個電容零組件，這替村田獲得龐大利益，光是今年前3個月的電容訂單就比同期成長50%。

華為董事長梁華去年11月聲稱，該公司2019年從日本採購約100億美元零組件，華為可以藉此將產品交付給客戶，而不依賴於美國供應鏈。

彼得森國際經濟研究所研究員Martin Chorzempa表示，美國正在考慮如何讓華為更難取得美國技術的產品，但風險就是全球供應鏈去美化。不過，美國在5月緊縮的華為禁令，替部份零組件供應商保留能繼續銷售華為的餘地。

松下電器目前正在擴大廣州的生產線，將能在該廠區生產5G路由器等電信設備。日本測量儀表生產商Anritsu則是在上一個財季的營業利潤較同期增長75%，主要受惠於大陸乃至於亞洲地區的5G強勁需求。Anritsu表示，目前的問題在於華為禁令影響範圍到底有多大，所有的企業勢必得在這次看清楚規定內容。

(中時電子報)