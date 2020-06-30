俄羅斯憲法修正案將要舉行全民投票，其核心內容就是現任總統是否可以再次競選任，因此被視為普丁的延任公投。公投從25日開始，預計投票一週，據目前的民調來看，普丁離他的延任大計僅差一步，如果真的通過，普丁可以再競選2次，俄羅斯總統任期6年，因此他的統治期限可延長至2036年。

美聯社報導，俄國政治分析師，前克里姆林宮政治顧問格列布·帕夫洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）表示，儘管俄國的新冠病毒疫情居高不下，但是普丁仍不懈地鼓勵民眾投票，這反映了這位俄羅斯領導人的潛在脆弱性。

帕夫洛夫斯基說：「普京對自己缺乏信心，他擔心未來的變數，所以他想要得到公眾強力支持他的證據。」

普丁是在今年一月份的國情咨文中，首次提出修憲的計畫，他表示將要擴大議會的權力，並且重新分配俄羅斯政府各機構的職權。當時就引發外界對於他想要再執政的猜測，他可能在2024年總統任期屆滿時，以擔任國會議長或國務院主席的方式繼續掌握政權。

新的憲法修正案還強調，俄羅斯內部的法律，高於國際普遍看法。比如國際上的LGBT潮流很盛，但俄國堅定宣布同性婚姻為非法，並提到「對上帝的信仰」是其核心價值，這些修正案很快的由俄國下議會通過。

普丁從2000年1月開始執政，起初是代理前總統葉爾欽的職缺，之後一路執政至今，已經執政了超過20年，已是20世紀以來，俄國執政最長的領導者，比前蘇聯著名獨裁者史達林（Josef Stalin）都更長，史達林的執政時間是1934~1953年，歷時19年。

原本普丁計畫在4月22日舉行的全民公投，結果遇到新冠病毒疫期，城市與社區封閉、多數工作停擺，連帶的使公投也必須暫停。也因病毒的爆發造成的公眾不滿情緒，普丁的支持度有所下降，據俄羅斯獨立民意調查機構列瓦達中心（Levada Center）的調查，普丁的支持率降至59％，雖然近達6成，卻是普丁自上任以來的最低數字。

或許正是民調在下滑，普丁必須儘快通過他所要的憲法，因此在俄國疫情仍不確定的情況下，他立即重新安排了投票時間。

莫斯科的政治分析家葉卡捷琳娜·舒爾曼(Ekaterina Schulmann )說，「克里姆林宮面臨著艱難的困境，早日舉行投票，將使人們指責他為了達到政治目的而不顧公眾健康，但是推遲投票，又將進一步增加失敗的風險。」

她說：「如果公投延遲到秋天，支持票可能進一步流失，對普丁而言太冒險了。」

雖然反感普丁的俄羅斯民眾有所增加，但是俄國政壇裡，沒有像樣的反對派，雖然44歲的亞歷克謝‧納瓦尼(Alexei Navalny)有些知名度，但是他的力量仍不足以憾動普丁。

大多數觀察家都認為普丁能如願以償，無論反對派的策略如何。

(中時電子報)