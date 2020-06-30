另一輛將被拍賣的賓士休旅，則為當年詐騙集團曾姓首腦父親平日的代步車輛，也用來載運大筆鉅額現金贓款。（行政執行署彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

最吸睛的一場法拍，明天登場！法務部行政執行署彰化分署明天上午舉行拍賣會，將拍賣詐騙集團黨羽坐駕；以曾男、龔男為首的東南亞電訊詐騙集團，成員近180人，2011年被查獲後，推算不法詐騙金額逾4億元，且發現成員個個豪奢度日。不過首腦落網後卻十分潦倒，在一審宣判前就自我了結，下場悽慘、令人唏噓！

2011年由彰化檢警破獲的跨國詐騙集團，是全台首宗將詐騙集團幕後首腦及金庫一併查獲的重大案件。當時高中畢業、年僅30歲的曾男，已是被通緝中的車手，2004年他就潛逃國外自立門戶，先在大陸設機房騙台灣人、又躲藏在東南亞改騙大陸人。

他找來余氏兄弟、廖男、林男和從國營企業退休的父親，在台灣幫忙洗錢，每天騙來的現金贓款數十萬甚至上百萬，讓曾父等人在桃園以現金一連買下3、4棟豪宅，在天花板、角落隔間藏放鉅款。

曾姓父子平日以雙B休旅車代步，余氏兄弟更是接連捧千萬現金，在台中先買下頂規配備的小牛、再下定藍寶堅尼旗艦超跑LP700-4，不料還沒交車，眾人就落網被逮。檢警在豪宅與成員住處查扣高達1.4億元現金，和賓士、BMW與小牛等3輛名貴車輛。

目前，除了龔姓主嫌仍在逃遭通緝，10多名核心黨羽多被判刑。而首腦曾男平日出手闊綽、豪奢度日，落網交保後頻繁南下台南、彰化出庭，卻疑似因豪賭輸了上億元，詐騙所得全被查扣，又沒有親友願意借錢給他，2014年初農曆春節前夕，被親友發現陳屍在桃園豪宅住處，腳邊還有燒盡的炭盆。

法界人士指出，曾姓主嫌詐騙手法多達5種，分組分工，手法狡猾細膩，其中已被查明之犯行就高達191次，被害人數2百餘人、金額達2千多萬元。他開的BMW休旅當年就被拍賣，227.3萬元全數用來賠償被害人。

曾父開的賓士休旅，及余氏兄弟代步的搶眼小牛超跑，當年檢方即強烈要求偵查中先強制執行拍賣變價補償被害人；卻因車主余男提出異議、不同意變賣，遭法院撤銷強制處分。

余男、曾父等5人2017年被彰化地方法院依《洗錢罪》分別判處5年至6年不等有期徒刑，持續提出上訴，今年終於三審定讞，也讓這輛2011年出廠、才開2.4萬公里里程的小牛，終於要亮相法拍。

然而，停放在彰檢花壇贓物保管場內、塵封近9年，身價早已暴跌，彰化分署與檢方日前請來專業二手車商私下艦價，卻對剩餘價值保密到家；這次拍賣不設底價、0元起競標，究竟能拍得多少金額？償還被害人損失？備受法界關注！

(中時 )