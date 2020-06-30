英國政府近日研判，國內新冠疫情有緩和跡象，打算放寬部分封鎖措施。不過，萊斯特市（Leicester）確診個案數量回升，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）6月30日宣佈，萊斯特市需要重新封鎖。路透則報導，首相強森同日公佈50億英鎊的基礎建設投資計畫，目標就是重振國家經濟。

漢考克指，萊斯特市在過去1周內，新增確診個案占全國總數的10％。非必要商店自6月30日起關閉，大部分學生7月2日起停課，預計措施將持續至少2周。雖然政府允許英格蘭的酒吧及餐廳於6月27日重開，但萊斯特市不在此限。漢考克也建議市民儘量留在家中，其他地區的民眾如非必要也不要前往當地。

路透6月30日預先曝光強森的演說內容，指他決定透過投資醫院、學校、道路等基礎建設，重建國家經濟，財政部長蘇納克（Rishi Sunak）會在下周公佈詳情。強森的講稿強調，「我們會建設、建設、再建設」，他還把自身抱負與1930年代的美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）新政相提並論。

(中時 )