第二次世界大戰時期的大日本帝國陸軍曾有一個研究細菌戰與生化戰的部隊，正式名稱為「關東軍防疫給水部」，通稱「731部隊」、或「滿洲第731部隊」。這支部隊在戰爭期間以活人從事各種異常殘忍的人體實驗，造成至少3000人死亡。

根據《產經新聞》2020年6月19日報導，滋賀醫科大學的名譽教授西山勝夫等人於19日發表新的公文，記錄了二戰在當時中華民國東北進行細菌戰研究的舊日本「關東軍防疫給水部」（即731部隊）的人數和撤退路線等，這還是首次在公文書上獲得證實。

公文書「關東軍防疫給水部部隊概況」。（圖／翻攝自《產經新聞》）

另根據《京都新聞》報導，西山勝夫是在國立公文書今年3月公開的文件中，找到了1950年至1951年製作的公文書「關東軍防疫給水部部隊概況」共41份。從公文書中可以得知，這支部隊當時共有5個支部，其中有關大連支部的記載為「至戰爭結束為止，主要是研究、生產細菌的主力部隊。」至於其他4個支部林口、牡丹江、孫吳、海拉爾，則留有記載隊員姓名與階級的「細部調查票」。這份公文書還包含各支部變遷的表格，以及敗戰前後的移防軌跡地圖（行動群經過要圖），更詳細標明戰鬥地點與日期。

731部隊原本是負責前線部隊的防疫給水作業，肩負降低疫病發生率的重責大任，因此才會被稱為「防疫給水部」。但於此同時，這支部隊除了「防守」，也要負責「進攻」，亦即對敵軍投放細菌兵器，希望能藉由散布疫病，降低敵方戰力。

731部隊成員坦承，曾把活人當作實驗對象，只為了研發細菌武器，研究如何將「細菌戰」當成攻擊手段，並且在研究中實施活人實驗。部隊衛生兵則透露，他親眼看見人體實驗中使用炭疽氣體，那些人的手腳、臉部開始腐爛。

第一次世界大戰後，各國在1925年簽署《日內瓦議定書》，禁止在戰爭中使用生化武器，但開發、生產、儲存則不在此限制內，但在中國戰場上，日軍也經常違法使用731部隊的細菌兵器。他們更將戰俘與中國人、朝鮮人用於細菌、性病、武器、各種活體實驗或活體解剖，成為二戰期間規模最大、最殘忍不堪的生化武器研製大本營。日本放送協會（NHK）更早在2017年及2018年播出「731部隊的真相」紀錄片，詳細介紹這支部隊的存在及訪問該部隊成員。

NHK指出，許多活人被當成實驗對象，實驗中死亡人數超過3000人，除了軍隊以外，還有來自「東京大學」、「京都大學」的頂尖醫學家也主持人體試驗。

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(中時電子報)