民進黨高雄市議員陳致中。(圖/翻攝 陳致中臉書)

前高雄市韓國瑜遭罷免後，有不少民眾也發動罷免綠營民代的行動，民進黨高雄市議員陳致中也是其中目標。不過最近有民眾在「罷中」連署站拿到「罷中小物」，但發現竟是保險套，「罷中」志工對此十分憤慨，並澄清並未有贈送禮品的行為。

《ETtoday新聞雲》報導，有前往連署站的民眾，在桌子上發現有「罷中小物」，但裡面竟然裝著「保險套」。現場志工接受媒體詢問時，對這件事情十分氣憤，並指出曾看到有人在外面鬼鬼祟祟，一開始以為是來簽連署書的民眾，但後來才發現不對勁出去趕人。

此外，「罷中」志工也說，連署服務站從未接受過任何贈品，也沒說過會發送贈品，但現在外面擺放的桌子卻被不明人士黏上「罷中小物」的小籃子，這讓他們很傷腦筋。志工也澄清，保險套和連署站無關，他們是由一群不滿陳致中問政風格的人組成，並沒有特定政治立場。媒體致電陳致中詢問此事，而陳致中並沒有多做評論。

(中時電子報)