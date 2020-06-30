為迎來各大表演場館解封，由國家文藝獎得主平珩創辦的舞蹈空間舞團，緊鑼密鼓籌備下半年演出，下半年將推出搬演張愛玲代表作《紅玫瑰與白玫瑰》的延伸舞作《紅與白》及講述媒體現今異象的《媒體入侵》。平珩表示，為鼓勵大家踴躍進劇場，將推出加倍優惠，只要觀眾購買其中任一場次，就能免費獲得另一場演出票券。

編舞家鄭依雯表示，《紅與白》是自己在2014年創作的舞作，「其實張愛玲不只代表愛情，還代表婚姻與人生。當時我在懷孕時創作這支作品，6年中我也經歷很多，歷經婚姻的愛情，會擁有更多、更細、更有生命的感受。」

鄭依雯表示，過去張愛玲對她而言像是在自己之上，但過了6年，她似乎更懂得張愛玲，也像是和張愛玲成了朋友，「張愛玲是張愛玲，我又如何要從中找出我自己，是6年後的新課題。」

在《紅與白》中，多名男女舞者踩著探戈舞步，在明快音樂中相互大膽挑逗，有時熱情如火，有時也冷漠絕情，轉身就和別人翩翩起舞，彷彿和原先舞伴所歷經的熱情共舞不復存在，歷經各種聚散分離。而舞蹈空間下半年將演出的另一項舞作《媒體入侵》，則是講述網路世代下的大眾面貌，由曾五度與舞蹈空間合作的荷蘭編舞家瑪芮娜．麥斯卡利創作。

平珩表示，麥斯卡利每回都能以有趣手法深入淺出講述沉重事件，讓舞蹈具象化看似抽象的議題，如她曾與舞蹈空間合作的舞蹈作品《反反反》，雖是探討聽來沉重的女性主義，但麥斯卡利以能夠變形的框架，讓舞者穿梭在不同框架中，最後再將框架拆解為跳繩，讓人明白「框架是自己形成」。

平珩表示，麥斯卡利此回創作《媒體入侵》，則是深深體察媒體對大眾的廣泛影響，如不太會思考、將隱私張貼於網路上等，等同讓媒體來控制自己的生活。此回，麥斯卡利會讓舞者「把身體豁出去」，表達每人自願將生活坦露給媒體的現象。

(中時 )