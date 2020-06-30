陳美鳳7月1日迎來64歲生日，身旁知心好友這幾天陪她玩花東，包含藍心湄、寶媽、盧廣仲等人都在行列中。問及生日願望，陳美鳳30日受訪表示：「我每年生日都會許願祝我認識的所有朋友，大家平安健康、心想事成；第二就是生長在這個土地，我是幸福的，台灣會越來越好，我們都會越來越好；第三個願望則放在心中。」她笑稱這幾年好友幫忙慶生都會放18歲蠟燭，「不管幾歲，我的心態永遠保持年輕」。

言承旭當初因媽媽喜歡陳美鳳，主動拜託朋友介紹兩人認識，沒想到兩人一見如故，至今建立深厚友誼。端午節當天，言承旭帶媽媽與陳美鳳等友人聚餐，特地買蛋糕為好友提前暖壽，陳美鳳笑說：「因為他工作性質比較忙，有時候內地哪裡都要跑，所以我們不一定會選在什麼節慶，有空大家就相約聚會。」她讚言承旭既貼心，又細心、孝順。

陳美鳳（右四）與好友們一起旅遊。（摘自臉書）

陳美鳳提及好友藍心湄近日去了大甲媽祖遶境，特地為她求了平安符，「我因為要工作不能去，這是很棒的生日禮物」。目前單身的她被問到何時迎來新桃花，豁達表示：「我現在滿滿的愛來自好朋友跟家人，親密愛人目前不強求，應該說可遇不可求，到我這個年紀，為自己而活，只求自在，不會勉強跟委屈自己。」她笑稱感情順其自然，雖然不排斥，但現在的她心中自有一把尺，自在生活更重要。

(中時 )