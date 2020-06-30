在智慧手機晶片開發方面，我們知道市場上很少有參與者。我們有聯發科，高通，華為和三星等公司壟斷市場。手機製造商的旗艦機型通常使用高通處理器。儘管聯發科對其低階優勢不滿意，並發布了高階晶片來挑戰高通，但最終以失敗告終。

隨著5G時代的來臨，手機硬體迎來了一輪重大改組。長期以來無法抗拒的聯發科終於迎來了自己的轉機。華為、小米、Vivo和其他主要手機品牌已經使用聯發科的天璣系列推出了5G手機產品。

據媒體報導，得益於聯發科5G晶片需求的激增，它已向台積電增加了訂單。該報告稱，聯發科的天璣系列晶片銷售飛漲，並且該公司正在增加與台積電的訂單。訂單增量分為三波。它每月額外投資超過2萬個晶圓。此外，它涵蓋了台積電的7奈米和12奈米製程。還有消息稱，它正在為台積電的5奈米製程生產線做準備。

但是，這些訂單中的大部分可能用於7奈米製程。這是因為蓬勃發展的台積電天璣系列基本上使用7奈米製程。5奈米的佈局將是聯發科搶占高階市場的第一個機會。

華為與台積電的訂單已經接近尾聲。幾個月前，有報導稱華為在聯發科的採購量增加了300％。為此，聯發科可能在下半年成為華為手機的最大晶片供應商。此外，聯發科的5G SoC出貨量預計全年將增加到4200萬個。

但是，最新的美國禁令禁止使用美國技術的公司與華為開展業務。台積電採用了很多美國技術，因此無法與華為的海思（HiSilicon）開展業務。如果聯發科技使用台積電的7奈米製程，而華為從聯發科技購買，這是否違反新法律？新法律似乎旨在阻止華為使用美國技術。如果法律沒有阻止華為從聯發科購買，那麼華為將間接使用美國技術。但是，美國商務部（USoC）部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）最近表示，阻止華為的美國新法規 沒有漏洞。因此，這不是華為可以利用的漏洞。

(中時電子報)