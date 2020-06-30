繼環保署今年2月25日依行政程序法第117條撤銷中市府對中火300萬元、600萬元及廢證處分，昨(29)日再撤銷二號機組的200萬罰鍰，表示不排除再度撤銷中火重啟2號機的2000萬元罰鍰。

環保署空保處長蔡孟裕今(30)日表示，台中市府去年12月3日以中火生煤使用量超過1104公噸許可量上限為由，開出第一張300萬元罰單，經中市府日後稽查認為生煤使用仍超量，當月14日再祭出第二張600萬元罰單並限期10天內改善，當月25日台中市長盧秀燕宣布中火生煤用量超標仍未改善，於是大刀開鍘廢止中火二、三號機組許可證。

蔡孟裕指出，環保署今年2月25日則以台中市府錯誤引用空汙法為由，身為主管機關已撤銷廢止許可證的行政處分及罰鍰，目前許可證回到展延審查狀態。

蔡孟裕進一步指出，目前正進入夏季用電高峰，台電為於6月24日晚間二號機以柴油燃燒點火預熱做維持用電需求之用，但未有發電事實，台中市府就對此開罰200萬，隔天25日二號機確定點火運作，台中市府又再罰2千萬元罰鍰。

中火於2017年取得的許可證全場生煤用量為2100萬公噸，中市府為了管制生煤用量，要求中火生煤降為1600萬公噸或4年內減少4成，即1260萬公噸，然而去年中火3次被裁罰的生煤用量分別為1191萬、1217萬、1231萬公噸，並未超過1600萬和1260萬公噸，認為中市府違法開罰。

蔡孟裕指出，目前尚未看到中市府對中火開罰2000萬的罰單，違規事由尚待釐清，但若中市府仍違法開罰將不排除撤銷裁處。

(中時 )