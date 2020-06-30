氣象局預報顯示，這周及未來一周隨著太平壓高壓減弱及增強，降雨有少有多，最主要仍是高溫悶熱天氣，今明(1)兩天起太平洋高壓逐漸減弱，中南部將有斷斷續續雷雨發生機率，其他地區也有午後短時強將雷陣雨發生機率。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩天太平洋高壓逐漸減弱，有鋒面接近，預估周三、周四(2)中南部地區整天有斷斷續續雷雨發生的機率，其他地區也有午後雷陣雨，要注意的是容易有瞬間大雨或豪雨發生機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

伍婉華指出，明天受西南風沉降影響，氣象局已針對中午前後臺北市、新北市、新竹縣、雲林縣亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷、臺東縣、南投縣近山區或河谷及彰化縣則為黃色高溫燈號，請特別留意。

另外周五(3)、周六(4)隨著太平洋高壓再度增強，鋒面稍微遠離，屆時降雨將逐漸減少，是否有極端高溫端看當時雲量及風場變化而定，但基本上下周又會回到高溫悶熱的天氣型態，切記注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，並將室內保持通風及涼爽。

氣象局於稍早發布大雨特報，今晚至明日屏東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

(中時 )