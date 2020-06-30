近日保羅沃克愛女梅朵沃克曬出和馮迪索小孩們合照，一句話更感動大票影迷。(圖/ 摘自梅朵沃克IG)

好萊塢飆速動作系列電影《玩命關頭》，劇中的主角馮迪索（Vin Diesel）和保羅沃克（Paul Walker）相識，兩人私下更像是家人般相處；近日保羅沃克愛女梅朵沃克曬出和馮迪索小孩們合照，一句話更感動大票影迷。

梅朵沃克昨（29）日在IG曬出同框馮迪索3個小孩的合照，由21歲的梅朵掌鏡，從左至右分別是12歲的Similce、10歲兒子的Vincent和5歲女兒Pauline，4人朝鏡頭露出燦爛的笑容，而梅朵也感性地留下一句話，「永遠的家人」；《玩命關頭》星二代的合體照感動大票影迷，也釣出不少有藍勾勾的名人留言。

據悉，保羅沃克2013年不幸逝世後，馮迪索將小女兒命名Pailine，就是為了紀念摯友，由此可見他們早就不是一般朋友，是把彼此當家人看待。

(中時電子報)